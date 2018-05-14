細數中國電視審查《BBC》：畫面被切斷習以為常...

彩虹旗被打上馬賽克，連中國自家網友都批評做法荒唐。（圖擷自網路）

2018-05-14 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國電視審查嚴格，任何節目中的細節都會被放大檢驗，《BBC》報導提出不少中國電視審查案例，並戲稱在中國看電視時突然中斷，是觀眾習以為常的事情。

報導提到，中國在轉播2018年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）第一場半決賽時，湖南衛視旗下的轉播單位芒果TV硬是把象徵LGBT族群的彩虹旗打馬賽克，甚至剪掉不少愛爾蘭歌手的表演片段。

《BBC》國際媒體觀察部艾倫（Kerry Allen）分析，表演未被播出，可能和表演中兩名男舞者演繹了同性愛情故事有關。另外一名阿爾巴尼亞參賽者因為身上有紋身，片段也被刪除。這個審查結果引起歐洲廣播聯盟不滿，取消了芒果TV的轉播權。

報導指出，包括《BBC》在內等國際頻道，只能在飯店或特定場所才能收看，但即使在這些地方，內容敏感的直播畫面突然被中斷也不罕見，觀眾只能望著漆黑螢幕興嘆。

中國電視審查分為兩類，第一種是在敏感畫面上打馬賽克，另一種則是完全直接切斷畫面，例如2014年香港「佔領中環」運動時切斷所有畫面，封殺支持港獨的聲音。