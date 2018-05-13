黃昏版英雄救美！ 7旬翁跳水救人差點共赴黃泉

2018-05-13 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕黃昏版英雄救美！中國江蘇有名74歲老翁見一名老婦人落水，想也沒想便脫下外套，縱身跳入3公尺深的水庫中，拼命向老婦人的身邊游去。卻在回程因體力不支大聲呼救，幸好附近有民眾聽到趕來幫忙，兩人順利將老婦救起。老翁鄭餘成受訪時帥氣回應，「什麼危險不危險的，救人要緊！」

綜合媒體報導，負責看守水庫南岸獼猴桃園的鄭餘成，日前巡查時，遠遠見到一名7旬老婦不慎從水壩上落水，雙手拚命拍打水面，情況危急。鄭餘成朝落水者的方向奔跑，同時大聲呼喊盼更多人幫忙，後更不顧自己已10多年沒下水，直接縱身跳入3公尺深的水中，奮力游過岸邊纏身的雜草，3分鐘內一把抓住因嗆水而窒息昏迷的老婦人，不過因老翁年事已高，體力大不如前，在他游回距離岸邊不遠的地方，體力透支，還好附近村民邱佃會及時駕船趕到現場，3人最後順利上岸。

邱佃會利用2012年考駕照時習得的急救知識，對落水婦人進行胸外按摩長達3分鐘，才見婦人吐出污水恢復呼吸。而另一邊鄭餘成則早已雙腿麻木、嘴唇發紫，趴在岸邊站不起來。事後鄭餘成向媒體回憶道，「當時我離她有15公尺，我看她頭插在水裡，我就踏水游過去了，我當時水達不到底，達不到底我就想盡一切辦法，踏水也得把她救出來」、「落水點有3公尺多深，如果水再深一點，說不定連我也有生命危險。」

落水老婦人隨後被送往醫院進行治療，參與救治的醫生表示，「再耽誤1分鐘，或救治不科學，生還的希望就等於零。」所有人都大嘆過程完美又感人。

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