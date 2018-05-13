金正恩若全面棄核 美國務卿：美將助北韓進入21世紀

美國國務卿龐皮歐（左）先前親自前往平壤敲定「川金會」時間和地點，他今日表示，如果北韓全面棄核，美國將允許私人企業投資北韓。（法新社）

2018-05-13 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」下月在新加坡登場，親自前往平壤敲定時間和地點的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（13）日表示，如果北韓履行其完全放棄核武計畫的承諾，並結束多年來對美國和其盟友的敵意，美國企業隨時準備將數千萬美元投入北韓，以幫助該國進入21世紀。

《華盛頓郵報》和《路透》報導，龐皮歐接受「週日福斯新聞（Fox News Sunday）」訪問時稱，北韓通過取消核武發展等野心，可獲得的好處應該是顯而易見，美國將允許私人企業投資北韓，「幫助建設電網...與他們一起發展基礎設施、北韓人需要的所有東西」。他強調，這些投資完全取決於北韓是否給予「總統（川普）所要求的東西」。

美國總統川普（Donald Trump）已要求北韓徹底放棄核武計畫，北韓則說相關程序已在進行中，包括將在本月底舉行核試場關閉儀式，龐皮歐稱此舉是「美國和世界的好消息」。

對於下月12日在新加坡登場的「川金會」，龐皮歐說，雙方仍有許多細節需要解決，政府正在進行談判。