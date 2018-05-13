港人在台撞爛休旅車 返港後竟拒付賠償

2018-05-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名男子日前來台灣旅遊，途中承租一輛價值170萬元的休旅車代步，不過承租過程中在宜蘭礁溪失控自撞，雖然事後與租車公司協調賠償，也現場刷過一部份的賠償，結果該男返回香港後竟向銀行聲請止付刷卡金額，讓車商氣炸。

綜合媒體報導，豐原租車公司負責人游姓男子表示，這名來自香港的鄭姓男子在肇事後還向游姓負責人稱讚該車堅固，家人都毫髮無傷，並希望游姓負責人再開一輛車予鄧男繼續行程；游姓負責人請拖吊業者將毀損車拖至桃園的修車場估價，修車費需60萬元，後來又拖至台中的另一家修車場估價，修車費需70萬。

之後雙方在北部協調賠償金時，鄭男聲稱沒錢賠，堅持回香港後再一次賠；最後在警方的調解下賠償金額改為49.6萬元，鄭男在派出所使用父親的信用卡先支付25萬元，並簽署理賠協議書，承諾回港後再付清剩下的欠款。

不過由於信用卡授權書需要簽名，鄧男以夜深家人都以入睡為由要隔天再簽，但事後卻將所有的聯絡方式全部封鎖，返港後剩下的賠款也沒有繳齊，甚至向信用卡發卡公司聲請止付先前刷的25萬元，理由是信用卡持有人鄧父不同意支付這筆錢。

游姓負責人批評鄧男丟盡了香港人的臉，並強調若是鄧男持續聲請止付，將會走法律途徑；而鄧男妻表示，已找律師處理。