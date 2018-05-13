美駐以大使館將揭幕 以邊界增軍防巴人衝擊

13日在以色列耶路撒冷舊城區，一名以色列男子和一名巴勒斯坦女子發生口角。（法新社）

2018-05-13 22:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普去年12月承認耶路撒冷為以色列首都，並下令將駐以美國大使館從特拉維夫遷往耶城。新館的落成儀式將在當地14日舉行，巴勒斯坦人已連月示威。在此敏感時刻之際，以國軍方宣布，將在加薩走廊一帶和約旦河西岸增加一倍軍力，確保遷館儀式順利完成。

法新社報導，美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷的14日，正好是以國建國70週年紀念日。13日，耶城呈現慶祝國家「雙喜臨門」的氣氛，預計將有數以萬計人民上街同慶。川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫希納（Jared Kushner），將連袂出席美國大使館的揭幕儀式，兩人並已率領二五○人代表團飛抵耶城。

然而，巴勒斯坦人視東耶路撒冷為未來建國的首都，因此對川普的決定相當憤怒。巴人自3月30以來，展開6週的「返鄉大遊行」（March of Return），而美國遷館的翌日更適逢「巴勒斯坦災難日」（Nakba Day），預料巴人的示威將達到高潮。巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）表示，可能會有數十萬巴人聚集以巴邊界。

面對約旦河西岸、加薩走廊等地可能爆發的大規模示威，以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）12日表示，以軍將在加薩地帶和約旦河西岸地區增派三個步兵旅，此次的軍事調度將使兩地的駐軍人數幾乎翻倍。遷館相關活動自13日陸續開始，包括晚間一場由以國外交部主辦的晚宴，但由於大部分歐盟國家杯葛此次活動，86名外國大使僅約30位受邀。英、法、德等國亦不會派代表出席揭幕儀式。