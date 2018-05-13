印尼泗水3教堂連環爆逾13死 恐攻是一家6口發動

印尼第2大城泗水今（13）日有3座教堂遭自殺炸彈客攻擊，已知造成13人死亡、40人受傷。（美聯社）

2018-05-13 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕印尼第2大城泗水今（13）日有3座教堂遭自殺炸彈客攻擊，已知造成13人死亡、40人受傷，這起連環爆是2005年以來，印尼最嚴重恐攻。警方表示，涉案者是一家6口。

綜合外媒報導，這3次連環爆炸發生在當地時間週日上午7時30分（台灣時間6時30分），印尼國家警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，這一家6口中的母親帶著2個女兒在一座教堂引爆自殺，父親和2名兒子則分別攻擊了另外2座教堂。

遭到攻擊的教堂是聖瑪利亞教堂（Santa Maria Church）、中央聖靈降臨教派教堂（Centre Pentacostal Church）和GKI教堂（GKI Diponegoro Church），其中父親開著裝滿炸藥的汽車衝向教堂大門，母親帶著2個孩子在教堂引爆自殺，2個兒子則騎著機車攻擊教堂。

極端組織「伊斯蘭國」（IS）已宣稱犯案。稍早，印尼情報機構發言人普萬托（Wawan Purwanto）指出，幕後主使疑似是受到IS啟發的激進組織「神權游擊隊」（Jemaah Ansharut Daulah，JAD）。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今日也視察其中一個爆炸地點，並以野蠻形容這場攻擊，他稱已下令警方展開深入調查。警方今日也在希爪哇省展玉（Cianjur）擊斃4名疑似JAD成員，並逮捕另外2人。