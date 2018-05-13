中國少年喝農藥求母回家 狠心媽：不會回，放心去

2018-05-13 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天是母親節，中國雲南一名少年謝雲濤為迫使在外工作的母親回家，竟喝下農藥陷入命危。謝雲濤日前聯絡母親盼她回家看自己最後一眼，但謝母卻說不會回來，還叫兒子「放心去」。

中國媒體報導，19歲的謝雲濤因不滿母親長年在外工作，7日晚間喝下劇毒農藥「百草枯」。謝父表示，「兒子說他本來想去買點農藥吃了，這樣可以逼媽媽，嚇一嚇，媽媽就要回來了。」但他沒有發現自己喝的是劇毒農藥，喝了後受不了才向父親求救。

45歲的謝父過去一直在外地工作，去年8月才回鄉務農，但此舉遭原本在家的謝母強烈反對，之後更在謝父回家前就到海南省打工。謝母離開後只與孩子偶爾通話；謝雲濤常勸母親回家，但總被一口回絕。

謝雲濤喝下劇毒農藥後，曾試圖和謝母聯繫，但總是無法取得聯絡，謝母手機更直接關機，隔幾天才成功聯絡上謝母，謝雲濤表示希望母親回來看自己最後一眼，但對方卻讓兒子放心去，她不會回來。

報導指出，謝雲濤雖已洗胃治療，因服用「百草枯」劑量太多、時間太久，錯過最佳救治時間，目前已進入彌留之際，並強烈要求出院回家。謝父表示，兒子這幾天反覆叨念「遺言」，「不治了，死就死吧，只是希望我的死，能喚醒媽媽，能讓她回家。」

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