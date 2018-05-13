大馬政黨選前說要廢除 選後馬哈地要讓「這個法案」重新定義

2018-05-13 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞「反假新聞法」今年三讀通過時，鬧得沸沸揚揚，而近日馬來西亞政黨希望聯盟從大選中獲勝，希望聯盟曾於選前說要廢除「反假新聞法案」，結果總理馬哈地（Mahathir Mohamad）上任後，今（13）日對外聲稱「假新聞法案」將會有更清楚的定義。

綜合媒體報導，馬哈地今日透過國營電視台發表演說，他談及「反假新聞法案」時稱，「它將得到一個新的定義，讓大眾和媒體知道什麼是假新聞，什麼是假的。」

馬哈地認為，「雖然我們支持媒體及言論自由，但它必須是有限制的。如果刻意制造混亂，必須面對特定法律的制裁。」，但他並沒有說明，是否修改或廢除「反假新聞法案」，或設立其他相關法案。

前總理納吉布（Najib Razak）政府於今年4月三讀通過「2018年反假新聞法」，任何製造、提供或刊登假新聞者，或出版任何含有假新聞的刊物，最高刑罰為監禁6年，或罰款50萬令吉（約377.3萬新台幣），或兩者兼施。任何以直接或間接形式提供金錢援助以犯下上述罪行者，將會面對相同的刑罰。

反對人士指出，目前的法條足以解決假新聞議題，不明白政府設立新法的目的。納吉布政府則表示，社交媒體傳播新聞的情況，沒有明確的法律規範，才會制定新法。