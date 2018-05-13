緬甸邊境衝突波及到中國 中駐緬使館要求保持克制

2018-05-13 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政府軍與德昂民族解放軍（TNLA）12日在撣邦（Shan State）北部的邊境爆發武裝衝突，造成19人死亡，29人受傷；這場衝突使難民跨過邊境逃至中國，也有流彈落在中國境內。中國駐緬甸大使館在今（13日）時發表聲明嚴正譴責，並要求有關各方停止交火，保持克制。

綜合外媒報導，德昂民族解放軍（TNLA）已證實是由他們所發動的襲擊，目標是政府軍的哨站與當地親政府民兵組織所開設的賭場。

TNLA發言人表示，這次進攻是因為政府軍不斷的襲擊TNLA位在叢林中的據點，且他們的盟友克欽獨立軍（KIA）也面臨著軍事壓力，所以決定發動這次小規模的攻擊；我們對受難的平民表示歉意，但這些平民尚不知是哪方誤殺。

緬甸當局表示，TNLA出動超過100人的部隊參與這場攻擊行動，而衝突也導致15名平民、1名警長和3名親政府民兵被殺，20名當地人、3名警察與6名親政府民兵受傷。

雖然目前尚不確定KIA是否有參與這次的攻擊行動，但緬甸軍總司令發布的聲明中指控KIA有參加這次的襲擊。

而中國駐緬甸大使館指出，中方已向緬甸有關方面提出嚴正交涉，要求有關各方保持克制，立即停火，並採取有效措施，防止事態擴大導致進一步的傷亡，進快恢復中緬邊境的穩定與安寧，確保兩國邊民的生命財產安全。