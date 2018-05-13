中客遊泰遇同胞惡導遊 連夜逃回強國

2018-05-13 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前一組10人的中國旅行團前往泰國旅遊，結果遇上一位中國籍的無照導遊，還遭到恐嚇與強迫推銷；最後這些遊客只能連夜逃離下禢飯店緊急回中國，結束這場虛驚之旅。

綜合外電報導，這些旅客當初與旅行社簽訂的合約中寫明自願購物、無強制消費、旅客也可自行決定是否參加購物活動，不過當5月7日時旅行團抵達泰國展開觀光行程後，派來的導遊就讓他們開始感覺不太對勁。

一開始旅客們感覺導遊不太友善，景點的導覽只是走馬看花；之後在7日到了一個購物點，因為旅客們買得不多，導遊就開始對他們咆哮，意圖強迫旅客消費，不但威脅要將他們丟包，還隱晦地恐嚇他們泰國治安不好、警察效率不高。

最後所有旅客因為擔心自己的人身安全，又怕導遊在接下來的旅程還會強迫他們消費，便決定連夜逃離當晚預定下禢的飯店，自費改住其他飯店。

事發後導遊發現旅客不見，還在微信群組發訊息指若是隔天早上9點30分前沒有看到旅客，就會向泰國警方報警並通知中國駐泰使館與海關，但是這團旅客們沒有理會，依原定計畫在5月9日凌晨搭乘飛機返回中國。

在他們回國後，這趟驚魂之旅也開始在網上發酵，也受泰國當局重視，泰國國家旅遊局在5月12日發聲明表示，該局發現這件事之後已緊急通知泰國觀光警察局處理，在5月11日晚間已將這名21歲中國籍無照導遊李海以「未經允許非法從事導遊行業工作」的罪行拘捕，而兩名泰籍的旅行社負責人也遭逮捕，等候調查並依法嚴辦。