太忠心！狗狗不准他人靠近醉倒主人 警察超傷腦筋

哥倫比亞一隻小黃狗忠心護主的畫面在網路上爆紅。（圖擷自YouTube）

2018-05-13 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞一名男子日前醉倒街頭，眾人試圖叫醒男子，無奈根本連碰都無法碰到，就被男子身邊的狗狗「小黃」警告不准靠近牠的主人，即便請來警察處理，小黃也沒在怕的，一樣作勢要咬對方，又萌又忠心的畫面立刻在網路上發酵。

綜合外媒報導，「狗狗是人類最忠心的朋友」這句話一點都沒錯！哥倫比亞一名男子因為酩酊大醉，撐不到回家便直接倒在馬路正中央睡著，身旁的小黃狗則一直扮演守護者的角色，以至於路人完全無法靠近叫醒該男子。

事後圍觀群眾請來一名警察處理，但只要警察試圖碰觸酒醉男子，狗狗就會作勢要咬對方，警察在男子身邊繞了幾次想找適當下手時機，但都被狗狗擋了下來，最後警察也無奈的笑了。

所幸男子最後漸漸甦醒，身旁的狗狗也興奮的舔舔他的臉，看到主人真的醒來，這隻可愛的狗狗才終於讓警察攙扶牠的主人，可謂十分忠心護主。

不少網友紛紛留言：「這畫面好有愛喔，天阿！牠主人平常應該也對牠很好」、「我們不配擁有這麼善良的動物」、「這隻狗狗值得更好的主人」、「如果說這世界上有一個物種死後都會上天堂，那就是狗」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影片請見：