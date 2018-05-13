汶川地震8成善款下落不明 傳2348億流入中國政府帳戶

中國2008年汶川大地震死傷慘重，但652.5億人民幣（約新台幣3055億元）善款之中，近8成的501億人民幣（約新台幣2348億）疑似流入中國政府帳戶。（歐新社）

2018-05-13 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國2008年5月12日發生汶川大地震，造成6.9萬人罹難、37萬人受傷，當時各界湧進大量捐款。但10週年後回顧，卻發現652.5億人民幣（約新台幣3055億元）善款之中，只有151億人民幣（約新台幣707億元）有公布明細，佔了總額的23.16％，剩下近8成的501億人民幣（約新台幣2348億）疑似流入中國政府帳戶。

據《BBC中文網》報導，中國清華大學公共管理學院教授鄧國勝曾率領團隊，製作「汶川地震善款流向」研究報告，就統計出8成的捐款跑到政府戶頭裡。莫名失蹤的501億人民幣，中國當局完全沒有公布使用數據，連這些捐款的來源也無法追查。

另外，中國民政部為了讓民眾查詢捐贈物資的去向，建立「5.12汶川地震捐贈訊息系統」，用戶登入後可檢查物資如何被利用，但現在該網站已憑空消失。

事實上，中國紅十字會過去承認，曾將2008年汶川地震的8000萬人民幣（約新台幣3.75億元）善款挪做他用。這筆錢是藝術界人士集資捐贈，指定用來重建藝術學校和其他建設項目。挪用醜聞爆發後，中國紅十字會仍辯解這和捐款人的意願並無二致。