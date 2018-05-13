誰說觀光業零碳排放？ 研究：佔了全球總量8％！

澳洲雪梨大學研究顯示，觀光業的碳排放量佔了所有人造溫室氣體的8%，在2013年的二氧化碳排放量高達45億公噸。（路透）

2018-05-13 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕觀光業被認為是「無煙囪工業」，不過其造成的碳汙染遠超越人們想像，日前澳洲雪梨大學研究顯示，觀光業的碳排放量佔了所有人造溫室氣體的8％，在2013年的二氧化碳排放量高達45億公噸。

綜合外媒報導，這項研究刊登在《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊上，該研究檢視了160個國家的觀光業碳排放量情況，觀光業溫室氣體排放量最高的國家是美國、中國、德國和印度，排放來源主要為國內遊客。

在這項研究中，觀光業包含了航空業、飯店業、餐飲業甚至是紀念品製造業。根據最近可用的數據，2013年排放出相當於45億公噸的二氧化碳，高於2009年的39億公噸。

研究認為， 2025年觀光業一年將排放65億公噸的二氧化碳。根據澳洲、台灣和印尼的科學家研究，飛機是造成碳排放量的最大原因。

主導研究的馬里克（Arunima Malik）表示，「我們建議減少飛行，在陸地上旅行，盡可能搭乘大眾運輸工具。」共同研究者藍任（Manfred Lenzen）則認為，機票價格需大幅調漲，以反映燃燒燃料排放溫室氣體對環境造成的傷害。