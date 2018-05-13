印尼3教堂遭自殺炸彈客攻擊畫面曝光 釀2死13傷

印尼東爪哇省（East Java）泗水城（Surabaya）今早驚傳爆炸事故，多名自殺炸彈客攻擊當地3間教堂，造成至少2人死亡，13人受傷。（法新社）

2018-05-13 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東爪哇省（East Java）泗水城（Surabaya）今早驚傳爆炸，研判是多名自殺炸彈客攻擊當地3間教堂，造成至少2人死亡，13人受傷。

綜合外媒報導，泗水城的聖瑪莉教堂（Santa Maria church）在當地上午6點半受到炸彈客攻擊，目擊者指出，現場一片混亂，教堂的門也完全被燒毀，沒想到在10分鐘之後，泗水中心長老教會（Surabaya Centre Pentacostal Church）、GKI蒂博尼哥羅教堂（GKI Diponegoro Church）也受到炸彈攻擊，場面相當失控。

東爪哇警方表示，正在釐清受害者的身分，這起炸彈攻擊至少造成2人死亡、13人受傷，自殺炸彈客闖入教堂進行攻擊的原因有待進一步調查釐清。

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