印尼3教堂遭自殺炸彈客攻擊畫面曝光 釀2死13傷

2018-05-13 10:42

〔即時新聞/綜合報導〕印尼東爪哇省(East Java)泗水城(Surabaya)今早驚傳爆炸,研判是多名自殺炸彈客攻擊當地3間教堂,造成至少2人死亡,13人受傷。

綜合外媒報導,泗水城的聖瑪莉教堂(Santa Maria church)在當地上午6點半受到炸彈客攻擊,目擊者指出,現場一片混亂,教堂的門也完全被燒毀,沒想到在10分鐘之後,泗水中心長老教會(Surabaya Centre Pentacostal Church)、GKI蒂博尼哥羅教堂(GKI Diponegoro Church)也受到炸彈攻擊,場面相當失控。

東爪哇警方表示,正在釐清受害者的身分,這起炸彈攻擊至少造成2人死亡、13人受傷,自殺炸彈客闖入教堂進行攻擊的原因有待進一步調查釐清。

Breaking: 3 bombs have exploded at 3 different churches in Surabaya, Indonesia. At least 2 people were killed in the attacks. pic.twitter.com/bNr6WJ94n0