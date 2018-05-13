小布希引用邱吉爾「名言」暗批川普 專家：邱吉爾沒說過

美國前總統小布希在致詞時指出，美國人民要謹記邱吉爾那句：「美國對於世界來說是不可或缺的，孤立是危險的」，但專家表示，邱吉爾從來沒說過這句話。（美聯社）

2018-05-13 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統小布希在當地時間10日獲頒大西洋理事會智庫的傑出國際領導獎，他致詞時指出，美國人民要謹記邱吉爾那句：「美國對於世界來說是不可或缺的，孤立是危險的」，被認為是暗批現任總統川普退出伊朗核協定一事，不過有專家表示，邱吉爾從來沒說過這句話。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國前總統小布希在華盛頓獲頒大西洋理事會智庫的傑出國際領導獎，他登台致詞時引述英國前首相邱吉爾的「名言」，小布希說，同胞們要謹記邱吉爾這句：「美國對於世界來說是不可或缺的，孤立是危險的」，被認為是暗批現任總統川普退出伊朗核協定一事，但有專家指出，邱吉爾從來沒說過這句話。

美國歷史學家奧爾森（Lynne Olson）說：「我以前從來沒有看過這句話，雖然邱吉爾可能會這麼說，但在我對他在戰爭之前和戰爭期間的許多言論研究中，我從來沒有見過這句話。」

國際邱吉爾協會理事（International Churchill Society）畢夏普（Michael Bishop）也說：「雖然邱吉爾從未說過這些話，但他也表達了類似的觀點。」他認為，是否擬稿人搞混，還是演說者在講這句話之前提到了邱吉爾，而不是後來，因為下一句話的引用是「正確的。」

小布希最後提到「美國人民無法逃避世界責任」，他強調自己真心同意這句話，而這句話是邱吉爾1943年在哈佛大學演講時說過的話。

小布希發言人福特（Freddy Ford）透過電子郵件澄清：「這只是偶發失誤，一個無辜的錯誤。​​」 他說小布希真正想說的是：「對美國人來說，記住邱吉爾的那些話是重要的，關於美國在世界上不可或缺的角色以及孤立主義的危險『偉大的代價是責任』」