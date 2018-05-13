普廷害怕執政根基動搖 俄國官方二戰歷史「不容挑戰」

人權組織公布報告指出，俄國官方正壟斷對二戰歷史領域的評價，前俄羅斯記者協會高層指出，這是因為普廷將二戰史視為團結民眾的根基，不容他人撼動。（歐新社）

2018-05-13 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕每年5月9日，俄羅斯都會在莫斯科紅場舉行盛大閱兵典禮，為的就是要慶祝在二次世界大戰期間擊敗納粹德國。不過有人權組織公布報告指出，俄國官方正壟斷對二戰歷史領域的評價，不容許出現和官方版二戰史不同的觀點，前俄羅斯記者協會高層指出，這是因為普廷將二戰史視為團結民眾的根基，自然不許他人撼動。

根據《美國之音》報導，俄國人權組織「阿格拉」日前公佈調查報告，俄國官方不容許出現和官方版二戰戰史有解釋不同的觀點，在近10年來更對那些質疑或挑戰官方二戰史的行為施加處罰，同時將許多歷史論文、書籍封藏，並繼續保密那些原本該公開解秘的歷史檔案。

報告中舉例，過去在俄國斯摩棱斯克（Smolensk）一名居民僅在社群媒體上貼上老家在納粹占領時期的照片，就因此受到行政處罰；遠東地區馬加丹州（Magadan）的一名學者批評二戰時期紅軍統帥朱可夫，卻因此受到判刑；聖彼得堡的一名歷史學者羅夫則因為在論文中介紹蘇聯戰俘以及海外僑民與納粹合作，他的文章及論文被列為「禁書」，歷史博士頭銜也被取消。

前俄羅斯記者協會高層指出，二戰歷史是普廷維持統治及團結民眾的重要根基及工具，因此當局將二戰歷史看得非常神聖，相比之下，俄國十月革命以及推翻末代沙皇的二月革命被普廷視為「無利可圖」，因此學界得以對這兩個歷史事件提出不同的論點。