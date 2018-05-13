夏威夷火山即將再爆 科學家：規模更大、更頻繁

2018-05-13 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷大島幾勞亞火山（Kilauea volcano）近日出現大規模的噴發，滲流而出的高溫熔岩已摧毀當地數十棟民房，不過據美國地質調查局（USGS）夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）指出，隨著火山口的熔岩湖逐漸枯竭，可能即將出現更大規模、更頻繁的火山噴發，出現更具毀滅性的熔岩流。

幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，8天前開始出現大規模噴發，山的東側已出現15個大型裂洞或裂縫，對當地民眾造成威脅，當局已緊急將居民撤離，據夏威夷火山觀測站主任科學家尼爾（Tina Neal）指出，過去一週以來，火山口的熔岩湖逐漸枯竭，岩漿正在地表下流動，隨時可能噴出，一旦新一批溫度更高、含有更多氣體的岩漿竄出地表，可能將出現更大規模、更頻繁的火山噴發，形成大規模、快速移動且溫度極高的熔岩流，並釋出更強的有毒氣體。

地質學家預測，新的熔岩噴發可能會落在災情最嚴重的雷拉尼莊園（Leilani Estates）地區內部或附近，該處位於希羅（Hilo）南方約32公里的普那（Puna）區東南部，目前已有27棟民宅被毀，1900位居民也全數撤離。美國總統川普於11日也已經批准夏威夷州州長井下（David Ige）頒布重大災害聲明的請求。