中國土豪瘋幹細胞「回春」 專家示警：恐成癌細胞

中國的富豪圈最近吹起一股「返老還童」的風潮，重慶有多名富豪日前組團，以每位入場費高達400萬人民幣（約新台幣1900萬元），前往烏克蘭接受每針需60萬人民幣（約新台幣280萬）的「胚胎幹細胞注射」療程，據稱完成療程後可年輕30歲。示意圖。（路透）

2018-05-12 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國的富豪圈最近吹起一股「返老還童」的風潮，重慶有多名富豪日前組團，以每位入場費高達400萬人民幣（約新台幣1900萬元），前往烏克蘭接受每針需60萬人民幣（約新台幣280萬）的「胚胎幹細胞注射」療程，據稱完成療程後可年輕30歲。

綜合外電報導，這4位富豪由重慶某醫療服務機構牽線，在參加講座後，組成回春團遠赴位在烏克蘭郊區的胚胎細胞治療中心接受療程。這間號稱全球唯一可注射胚胎幹細胞的治療中心聲稱，只要接受一次「胚胎幹細胞治療」便可年輕5至10歲，6次以上更可讓身體機能回春30歲。

治療中心稱這些「胚胎幹細胞」來自烏克蘭女性自願捐獻的墮胎產物，負責人指出烏克蘭每年大約有近10萬名孕婦墮胎，而墮胎手術完成後都會詢問當事人是否願意將胚胎捐出以做為醫療或研究用途，徵得同意後便會抽取胚胎幹細胞，收藏在攝氏零下196度的液態氧容器中。

而這次參加療程的4位富豪在短短2天便接受了2次靜脈注射、13次皮下注射和1次臀部肌肉注射；注射前須接受例行詢問與超聲波檢查，而在等待治療期間，這4位富豪還獲推薦接受了聲稱可修復皮膚問題的「幹細胞特色面部美容」，但收費卻達3000美元（約新台幣90萬）。

香港浸會大學生物系翁建霖教授指出，醫學界一直利用幹細胞進行修復人體器官，或用於醫療治病，已有臨床效果，其中胚胎幹細胞修復能力最好；不過注入人體內有可能會生出異變，甚至成為癌細胞；而且若是治療過程中幹細胞遭到汙染，嚴重可導致死亡。