寶傑講述「馬哈地」翻盤原因 馬國人怒了要求道歉

東森關鍵時刻講述馬來西亞新總理馬哈地上任原因惹議。（圖擷自臉書）

2018-05-13 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞大選由反對黨陣營「希望聯盟」（Pakatan Harapan）馬哈地（Mahathir Mohamad）當選首相，睽違60年之久，馬來西亞執政黨終換人當，但三立指出馬哈地當選是因為打反中口號，惹怒馬來西亞人批評這是不實報導，最後三立公開道歉，而東森「關鍵時刻」同樣主打反中勝選影片也被馬國網友砲轟，更有網友指出：「我明白台灣想獨立的心，但是請不要利用我的國家達到你的目的」。

現年93歲的馬哈地成為馬來西亞新任總理，不少馬來西亞人歡欣鼓舞，期待新的領導人會給予馬國全新樣貌，但東森「關鍵時刻」節目主持人劉寶傑，在節目談論馬國「變天」的內容，被臉書「娱乐心动态」專頁分享後，引發馬來西亞人極度不滿。

有馬國網友特別澄清，表示之所以政權轉移，是因為人民受不了在前總理納吉布（Najib Razak）領導下的馬國經濟衰退、貪腐、濫用權力、種族主義等等因素，和親不親中根本沒有什麼直接的關係。

不少馬國網友也留言抗議：「台灣你們要搞台獨你們自己去努力，我們努力了60年，才有今天的政績，你們請別拖我們下水，要不勞而獲，利用馬來西亞的變天來幫助你們搞台獨，這是很無恥的行為，不會有未來」、「要求東森新聞對欺騙成分/不實/胡亂報導道歉，馬來西亞新任首相不是反中首相，前任首相也不是親中首相」、「我相信台灣的朋友們要的是正確的國際新聞報導！請不要典當你們觀眾的國際觀，這樣對得起你們的聽眾嗎？」。

當選議題圍繞在親中與反中身上。（圖擷自臉書）

馬來西亞網友不滿留言。（圖擷自臉書）