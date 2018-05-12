納吉布落敗後想去印尼「度假」 馬哈地快手限制出境

馬來西亞新首相馬哈地為查前首相納吉布關於「一馬發展公司」的收賄醜聞，在剛上任便立刻限制納吉布夫妻離境，並且撤換可能涉案的檢察總長。（歐新社）

2018-05-12 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞大選落幕，新首相馬哈地（Mahathir Mohamad）為查前首相納吉布（Najib Razak）關於「一馬發展公司」（1MDB）的收賄醜聞，在剛上任便立刻限制納吉布夫妻離境，並且撤換恐涉案的檢察總長，馬哈地表示，「我們已對涉及不當行為或做出錯誤決定的特定人士祭出若干限制，因此目前我們沒有檢察總長。」

9日馬來西亞大選結束，92歲的馬哈地順利回鍋，而尋求第14次連任失敗的納吉布，在當天推特上發文表示，要和家人赴印尼「休息度假」一週，卻傳出馬哈地已經迅速下達限制出境的命令。

綜合外電報導，馬來西亞移民當局今（12）天已將納吉布夫婦列入限制出境名單。馬哈地隨後也在記者會上證實此舉，「我的確阻止了納吉布離境…就我所知，他和他的妻子（都被阻止出境），其他人我不知道。」他還說，「有足夠的證據表明，必須對前首相所做的某些事情進行調查，並在必要時實行法治。」顯示馬國新政府似乎正就國家基金「一馬發展公司」（1MDB）爆發的數十億美元收賄醜聞，重新展開調查。

對於突然的限制令，納吉布在臉書上表達尊重，「我被告知，馬來西亞移民局不允許我和家人出國，我尊重這些指示，將與我的家庭一同待在國內。」

至於在1MBD的受賄醜聞中，排除納及涉案可能的檢察總長，在新政府上任後也隨即被汰換，馬哈地指出，「我們已對涉及不當行為或做出錯誤決定的特定人士祭出若干限制，因此目前我們沒有檢察總長。」