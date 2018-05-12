多次反對杜特蒂 菲律賓首席大法官遭罷免

2018-05-12 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（5月12日）菲律賓最高法院投票通過首席大法官瑪麗亞·塞雷諾（Maria Lourdes Sereno）的罷免案，她被指控未依法申報財產，由於塞雷諾被視為菲律賓政界高層少數的異議人士，此舉被視為總統杜特蒂排除異己的行為。

綜合媒體報導，菲律賓首席大法官塞雷諾被指控在出任大法官前，未依法申報財產；即便塞雷諾否認指控並拒絕投票，但最高法院仍以8比6票通過政府要求罷免塞雷諾的議案。

賽雷諾過去多次批評菲律賓總統杜特蒂的掃毒行動不尊重法治與藐視人權，並多次投票反對杜特蒂飽受爭議的建議；而杜特蒂也反斥賽雷諾受意圖推翻他的政敵所利用。

目前由杜特蒂陣營占多數的眾議院也提出針對她的彈劾案，批評者指責這是杜特蒂為消滅政敵並排除異己的手段。

最高法院外也聚集約1800名抗議群眾聲援賽雷諾，當局派出防暴警察維安，並隔開另一群支持罷免的示威者。抗議領袖，天主教神父羅伯特雷耶斯（Robert Reyes）表示，這不僅僅是個警鐘，如果我們現在不覺醒，那就是民主真正的死亡。

當賽雷諾被罷免後步出法院時表示，最高法院投票罷免她的行為是踰越了參議院的權力，公然違反宣誓保護憲法，並摧毀司法制度；她呼籲支持者以行動捍衛憲法。