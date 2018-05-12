川普甫退伊朗核協議 IAEA首席武檢員無預警辭職

2018-05-12 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕國際原子能總署（IAEA）首席武器檢查員瓦約蘭塔（Tero Varjoranta）昨（11）日無預警辭職，由IAEA宣布並任命義大利核子工程師阿帕洛（Massimo Aparo）暫代，即日生效。IAEA強調，將繼續以「非常專業」的方式進行工作。

就在美國總統川普甫宣布退出伊朗核協議之際，IAEA主管伊朗的最高武檢員瓦約蘭塔隨後也無預警辭職。綜合外電報導，IAEA並沒有透露瓦約蘭塔突然辭職的原因。

伊朗核協議正式名稱為「聯合全面行動計劃」（JCPOA），旨在阻止伊朗發展核武器，由獨立於聯合國的IAEA負責查驗伊朗是否履行此協議。此刻擔任將近5年的首席武檢員突然辭職，外界關注IAEA的後續行動。

IAEA發言人表示，該組織在核交易核查上擁有「最健全且強大」的程序，現在核查人員每年在伊朗的工作日共計 3000 天，對伊朗境內進行數百次視察，也在伊朗核材料加上 2000 多個防竄改封印。截至目前為止，IAEA總幹事表示，伊朗並沒有任何違反核協議的跡象。

組織也在川普宣布退出協議後，要求伊朗在24天內開放軍事基地等其他場所，讓核查人員進入視察。有批評人士表示，這樣的時間足以讓伊朗藏匿濃縮鈾的證據。IAEA強調，將繼續以「非常專業」的方式進行工作。