戰勝IS後首次大選 伊拉克新總理將面臨重建大任

2018-05-12 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕今日（5月12日）伊拉克迎來第4次的國會大選，也是自去年12月宣布擊敗IS（伊斯蘭國）後首次大選。本次選舉的329名議員席位，吸引近7000名來自數十個不同的黨派的候選人參與競選，雖然在軍警的戒備下仍有安全的疑慮，但渴望改變的選民還是踴躍投票，投票率超過60%。

綜合外媒報導，伊拉克全國各地都設置了投票站，包括難民營內；本次大選也被視為受西方勢力青睞的候選人，現任總理海德爾·阿巴迪（Haider al-Abadi）的期末報告，能否連任備受外界矚目。他宣稱自己能夠維持與美國的關係，並能發揮影響力平緩國內政治緊張的局勢，而身為什葉派的他也承諾會更包容少數派的遜尼派。

不過許多伊拉克人認為，生活並沒有獲得多大的改變，因為國內仍然充斥著失業、政府腐敗與效率不彰；一名40歲的水管工阿麥德（Ahmed）表示，選民希望改變，這些政治人物以往沒有做任何事，但我希望這些候選人能為人民做些什麼。

目前一同競爭議會大選的黨派，除了海德爾·阿巴迪所屬的「勝利聯盟」，還有同為什葉派的前總理馬利基所領導的「法治國家聯盟」、「法塔赫聯盟」和由什葉派領袖穆克塔達·薩德爾與伊拉克共產黨合作的「邁向改革者」聯盟等黨派投入大選。由於各大黨派共投入近7000人競選僅329個議員席位，預料並沒有任何黨派能獲得國會過半席位，必須組成聯合政府。

根據監督選舉的獨立機構表示，結果將在週六投票後的48小時內公布結果；目前伊拉克國內歷經戰亂後，新總理面對的不僅是滿目瘡痍的殘破國家，更要一肩扛起脆弱的和平。無論誰當選都必須面臨重建伊拉克的重大任務。