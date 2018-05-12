迪士尼「黑魔龍」燒起來 遊客淡定：以為是表演

美國佛羅里達州迪士尼樂園裡的「黑魔龍」，在表演時發生意外，整顆龍頭燃起熊熊大火。（翻攝自推特）

2018-05-12 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州迪士尼樂園裡的「黑魔龍」，在表演時發生意外，整顆龍頭燃起熊熊大火，但遊客全都淡定錄影，以為是表演的一部分，最後黑魔龍才低下頭，讓工作人員幫牠把大火撲滅，沒有造成人員受傷。

綜合媒體報導，迪士尼樂園中這隻以蒸氣龐克風格打造的「黑魔龍」，完美再現《睡美人》中的經典場景。不過，當地時間11日下午3點多（台灣時間12日凌晨），黑魔龍在遊行時疑似發生故障，本應從龍口噴出的火焰，引燃整顆龍頭，不過現場遊客似乎以為是表演的一部分，觀賞了幾分鐘，才開始有人質疑「龍好像是真的著火了。」

後來黑魔龍在路線上停下來，低頭讓工作人員用滅火器撲滅火焰。官方表示，這起事件沒有造成任何人受傷，園區也照常營業，至於起火原因仍在調查。