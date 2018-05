迪士尼「黑魔龍」燒起來 遊客淡定：以為是表演

2018-05-12 19:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州迪士尼樂園裡的「黑魔龍」,在表演時發生意外,整顆龍頭燃起熊熊大火,但遊客全都淡定錄影,以為是表演的一部分,最後黑魔龍才低下頭,讓工作人員幫牠把大火撲滅,沒有造成人員受傷。

綜合媒體報導,迪士尼樂園中這隻以蒸氣龐克風格打造的「黑魔龍」,完美再現《睡美人》中的經典場景。不過,當地時間11日下午3點多(台灣時間12日凌晨),黑魔龍在遊行時疑似發生故障,本應從龍口噴出的火焰,引燃整顆龍頭,不過現場遊客似乎以為是表演的一部分,觀賞了幾分鐘,才開始有人質疑「龍好像是真的著火了。」

後來黑魔龍在路線上停下來,低頭讓工作人員用滅火器撲滅火焰。官方表示,這起事件沒有造成任何人受傷,園區也照常營業,至於起火原因仍在調查。

Look at those flames! This dragon float caught fire at Disney this afternoon. See more video here: https://t.co/eqI1Neibgm

(Video courtesy of Holly Roberge) pic.twitter.com/4IsFGka8j7