恐怖蛇蠍女！外遇被抓包 殺情夫做成BBQ串燒送鄰居吃…

2018-05-12 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州（Indiana）一名35婦人先前聯手丈夫殺害情夫，還將對方分屍做成BBQ肉串，分送給鄰居吃，最後她再度以注射海洛因方式殺害自己的丈夫，最終被判終身監禁，但她的家屬及鄰居懷疑她另外涉及9項死亡案件，認為她很有可能是連環殺手！

綜合外媒報導，35歲的凱莉．柯奇蘭（Kelly Cochran）於2014年某日，用性行為誘騙51歲情夫克里斯多福．雷根（Christopher Regan）到她密西根州家中後，與37歲的丈夫傑森．柯奇蘭（Jason Cochran）聯手將對方射殺，最後更支解遺體，烘烤成肉串分送給鄰居吃，其餘的部分則埋在森林中。

2016年2月，凱莉把海洛因注射進丈夫傑森體內，再用枕頭將對方悶死，隨即潛逃，但仍於2個月後被警方逮捕。

法庭文件中指出，凱莉稱與傑森結婚當晚，2人協議如果有任何一方出軌，就要把第三者殺死，當初凱莉以為傑森是開玩笑，沒想到最後真的導致情夫雷根死亡，因此決定殺了丈夫，替情夫報仇。

凱莉先後承認犯下2起謀殺罪，分別被判處終身監禁及65年有期徒刑，但負責此案件的警察局局長弗里佐（Laura Frizzo）表示，他相信有更多人遭到凱莉殺害，會繼續追查下去。