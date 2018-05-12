1週3起！印度少女遭縱火姦殺 官員：色情網站也要負責

印度1週內發生3起姦殺案引發外界關注，民眾甚至走上街頭批評政府的無能，手舉「停止強暴」的標語，呼籲印度執政黨（BJP）能有所作為。（歐新社）

2018-05-12 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳出姦殺案，這是在最近一週內發生的第3起類似手法姦殺案，先是趁少女獨自在家時，便闖入強姦，事後放火活活燒死被害人，行徑殘忍。中央邦內政部長布恩彭德拉辛赫（Bhupendra Singh）表示，「色情網站在某種程度上應對此類事件負責。」

日前才傳出印度有少女慘遭輪暴後，加害人因不滿被村民委員會處罰，竟攻擊被害少女的家人，且縱火焚燒他們的住處，將待在家裡的少女活活燒死。同日還有另一起是少女遭人強暴後，在她身上傾倒煤油燒死，被害少女現在仍在與死神搏鬥中。然而週四（10日）再傳第3起姦殺案，手法相當類似，不幸的是，這名少女已當場死亡。

綜合外電報導，第3起事件發生在中央邦（Madhya Pradesh），死者的父親表示，當天晚間他與妻子外出參加婚禮，留下女兒獨自在家。警方指出，這時，似乎是女孩的堂弟向加害人查德（Ravindra Chadhar）通報少女單獨在家的消息。查德便闖入被害人家中性侵得逞，在少女揚言要將嫌犯的惡行告訴家人時，查德就在她身上傾倒煤油，縱火燒死被害人。

警方表示，已將加害人及疑似共犯的少女堂弟，以謀殺和強姦的罪刑逮捕到案。短短一週內急速上升的姦殺案引起外界關注，許多民眾甚至走上街頭批評政府的無能，手舉「停止強暴」的標語，呼籲印度執政黨（BJP）能有所作為。

辛赫表示，「社會上的墮落是導致全國此類事件上升的原因，色情網站在某種程度上應對此類事件負責。」他強調，此類姦殺案肇因於「變態」和「色情」，因此該邦已經關閉了21個色情網站，且印度政府近期也修法通過，對12歲以下女童的強姦犯判處死刑。辛赫說，將迅速追查並審判這類強暴案。