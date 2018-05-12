共和黨大老馬侃罹腦癌 竟遭川普特助揶揄「快死了」

美國共和黨大老馬侃罹患腦癌，卻遭川普總統特助揶揄「快死了」，引發軒然大波。（法新社）

2018-05-12 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨大老、81歲的參議員馬侃（John McCain）去年中旬傳出罹患腦癌的消息，雖然經過化療病情已獲得控制，但不料在白宮一場閉門會議中，竟被川普特助沙德勒（Kelly Sadler）揶揄說「他就快死了」，引發軒然大波。

國會山報（The Hill）當地時間10日披露，白宮人士日前在一場閉門會議中討論中央情報局（CIA）局長提名案，其中談及在家休養的馬侃，先前因被川普提名的哈斯佩爾（Gina Haspel）涉及用水刑刑求惹人詬病為由，反對哈斯佩爾出任。

不料沙德勒竟直接在會議中表示：「無所謂，反正他（馬侃）快死了」，話語一出立刻讓在坐不少人聞之驚訝，經過媒體詢問，至少有2名與會人士證實沙德勒確實有講過這句話，引發馬侃家人極度不滿，也成為媒體報導的焦點。

馬侃的妻子辛蒂‧馬侃（Cindy McCain）在Twitter上不滿表示：「容我提醒妳，我的丈夫是有家庭的，他有7個孩子、5個孫子。」（May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren.），似乎想告誡沙德勒此番傷害馬侃言論，他們是無法輕易饒恕的。

除了馬侃的妻子，他的女兒梅根‧馬侃（Meghan McCain）也受訪回擊：「怎麼死亡不重要，重要的是你怎麼活」（It Is Not How You Die. It Is How You Live.），更不滿嗆說「不知道為什麼沙德勒到現在還沒被開除」。

白宮方面拒絕回應這件消息，但也沒有澄清並非事實，只表示是內部秘密會議，不方便對外界公開與會議有關的任何內容。