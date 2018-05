共和黨大老馬侃罹腦癌 竟遭川普特助揶揄「快死了」

美國共和黨大老馬侃罹患腦癌,卻遭川普總統特助揶揄「快死了」,引發軒然大波。(法新社)

2018-05-12 18:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨大老、81歲的參議員馬侃(John McCain)去年中旬傳出罹患腦癌的消息,雖然經過化療病情已獲得控制,但不料在白宮一場閉門會議中,竟被川普特助沙德勒(Kelly Sadler)揶揄說「他就快死了」,引發軒然大波。

國會山報(The Hill)當地時間10日披露,白宮人士日前在一場閉門會議中討論中央情報局(CIA)局長提名案,其中談及在家休養的馬侃,先前因被川普提名的哈斯佩爾(Gina Haspel)涉及用水刑刑求惹人詬病為由,反對哈斯佩爾出任。

不料沙德勒竟直接在會議中表示:「無所謂,反正他(馬侃)快死了」,話語一出立刻讓在坐不少人聞之驚訝,經過媒體詢問,至少有2名與會人士證實沙德勒確實有講過這句話,引發馬侃家人極度不滿,也成為媒體報導的焦點。

馬侃的妻子辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)在Twitter上不滿表示:「容我提醒妳,我的丈夫是有家庭的,他有7個孩子、5個孫子。」(May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren.),似乎想告誡沙德勒此番傷害馬侃言論,他們是無法輕易饒恕的。

除了馬侃的妻子,他的女兒梅根‧馬侃(Meghan McCain)也受訪回擊:「怎麼死亡不重要,重要的是你怎麼活」(It Is Not How You Die. It Is How You Live.),更不滿嗆說「不知道為什麼沙德勒到現在還沒被開除」。

白宮方面拒絕回應這件消息,但也沒有澄清並非事實,只表示是內部秘密會議,不方便對外界公開與會議有關的任何內容。