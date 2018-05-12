「寶可夢阿公」登美國Reddit首頁 網讚：台灣之光

阿伯在腳踏車上裝了6支手機同時抓寶，被外國人封為「鐵血玩家」。（圖擷取自爆廢公社）

2018-05-12 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕手遊「精靈寶可夢GO」推出後在全球引領一股「抓寶風潮」，雖然現在熱潮不比上市之初，但仍有不少死忠玩家繼續抓寶。台灣一名「阿公級」玩家騎著改裝腳踏車同時操作6隻手機的照片在網路瘋傳，今天更登上美國最大論壇「Reddit」首頁，不少網友聞訊大讚台灣之光。

北美最大論壇「Reddit」不管是文章數、討論熱度及消息傳遞速度均領先各大論壇，昨晚有外國網友PO文分享我國「寶可夢阿公」的照片，文內將阿公冠上「鐵血玩家－寶可夢獵人爺爺」的稱號，只見照片中他騎著紅色腳踏車，腳踏車前面一次架著6個手機座、手機，螢幕畫面都是寶可夢的遊戲畫面，吸引外國網友爭相圍觀。

照片被PO出至今不到一天，Reddit上已湧入數以萬計的網友觀看，外國鄉民們紛紛留言嘆服說「大木博士，是你？」、「這真夠硬漢（hardcore）的」、「太猛了」，不過也有人歪樓討論起阿公的手機是用什麼方式進行充電，有人認為是接電瓶，也有人推測只是外接行動電源，還有人打趣說「阿公應該是踩動腳踏車發電來充手機」。

消息傳回國內立即引發熱論，網友們留言大讚說「超猛啊XDD」、「台灣之光」、「神奇寶貝大師」、「一級玩家台灣版本」、「好強XDDDD」、「狂XDD，退休生活能找到重心，總比在家躺好」。