馬國涉貪前總理想潛逃海外？ 移民局證實將其限制出境

馬來西亞前總理納吉布今天傳出潛逃國外。（法新社資料照）

2018-05-12 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞先前大選首次完成政黨輪替，前總理納吉布（Najib Razak）所領導的「國民陣線」挫敗。由於納吉布涉嫌貪污，今天（12日）上午傳出他潛逃國外的消息，他則社群網站上辯稱是帶家人出國度假，但馬國移民局已經將他限制出境。

綜合媒體報導，馬國網路昨晚（11日）盛傳納吉布夫婦將在今天上午潛逃國外，引來大批媒體和民眾今早前往馬來西亞梳邦機場等候，檢查任何公務車內有無納吉布。納吉布的私人飛機原訂今天上午10時，從馬國梳邦機場飛往雅加達的哈利姆‧珀達納庫蘇馬機場。

納吉布今天稍早透過臉書和推特表示，這些年來很少有機會陪伴家人，鑑於這次大選結束，他從今天開始要和家人到國外度假，祈禱這段分裂期後，國家能夠再度團結。

雖然馬來西亞移民局今早對媒體說，納吉布夫婦並未遭限制出境。但移民局在接近中午時於臉書上改口，稱納吉布和其妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）已經被列入限制出境的黑名單。

納吉布後來也在臉書上說，「我已經被告知，馬來西亞移民局不允許我和家人出國。我尊重這項決定，並將與家人一起留在國內。」