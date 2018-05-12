滴滴女客遭司機標籤「顏質爆表」 客服一度稱「不能刪」

中國叫車平台「滴滴出行」日前傳出殺人事件，1名21歲的空姐遭司機持刀殺害。（路透）

2018-05-12 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國叫車平台「滴滴出行」日前傳出殺人事件，1名21歲的空姐遭司機持刀殺害，引起網民熱議「滴滴出行」的乘車安全。有女網友指出，自己遭「滴滴出行」的司機標籤（tag）為「顏質爆表」，去電客服詢問後，客服竟表示「標籤無法刪除」。

《華商報》微博11日報導，有西安女網友向《華商報》爆料，自己在看到「滴滴出行」發生司機持刀殺人案後，就登入「滴滴出行」查看個人資料，發現自己竟被司機標籤為「顏質爆表」、「娃娃臉」、「年輕無極限」，還被留言評論「美的不要不要的」、「大美女，期待下次同行」。

該女網友表示，自己看到標籤和留言後感到很害怕，為了保護自己便聯絡「滴滴出行」客服，希望刪除標籤和留言，但客服卻稱「標籤無法刪除」。

在消息刊登後，該女網友又連繫《華商報》說明，「滴滴出行」客服已向女網友回應「可以刪除標籤」，並且已將所有標籤刪除。

中國網友對此表示：「客服不懂技術在胡說什麼」、「這些標籤是變態找獵物的重要線索」、「顧客不需要隱私嗎？標籤可以刪了」、「被貼標籤算侵犯隱私了，中國企業向來不注重」、「越多這種評價就越吸引狼」。