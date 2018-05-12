他60年來幾乎每週捐血！ 特殊血液拯救240萬嬰兒

澳洲81歲阿伯哈里森（James Harrison，中），60年來幾乎每週捐血，拯救了240萬嬰兒。（圖擷自@pourmecoffee推特）

2018-05-12 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕60年來幾乎每週捐血、拯救了240萬嬰兒，聽起來是個誇張不合理的數字，但這就是澳洲81歲阿伯哈里森（James Harrison）的真實生活，因為他的血液中有獨特抗體，能夠製作名為Anti-D的疫苗，用來對抗會導致寶寶腦部受損或死亡的疾病。

據《CNN》報導，如果一名孕婦是Rh血型系统陰性，而子宮內的嬰兒是Rh血型系统陽性的話，那麼孕婦體內可能會對Rh陽性、也就是寶寶的血液產生排斥，進而破壞嬰兒的紅血球，這會對胎兒造成致命影響。

澳洲紅十字會透露，哈里森在14歲動過大手術，透過別人的捐血才得以存活，因此他也承諾成為捐血者。過了幾年，醫生赫然發現哈里森的血液裡有特殊抗體，此後他改採分離術血漿捐血方式，儘可能地幫助更多人。

這種抗體在澳洲不到50人擁有，而澳洲有超過17％的女性面臨Rh血型排斥風險，因此哈里森的血液成為拯救生命的藥物。

自1967年以來，已有300多萬澳洲媽媽注射了Anti-D抗體，甚至連哈里森的女兒懷孕時也注射過，最後健健康康地生下胎兒，讓哈里森含飴弄孫，澳洲紅十字會統計，至少超過240萬名嬰兒因此得救。

由於這些付出與貢獻，哈里森成為澳洲的民族英雄，並獲頒澳大利亞勳章。由於澳洲規定超過81歲的民眾不得捐血，因此哈里森目前已經從捐血界「退休」了，往後有待跟他一樣有特殊抗體的民眾，能夠繼續長期捐血造福澳洲人。