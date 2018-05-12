40歲處男悲歌 過來人舉自身為例提2大建議

身為「40處俱樂部」一員，約瑟夫坦言自己對異性相當沒自信，此為情境照。（路透）

2018-05-12 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大上月底發生貨車衝撞事件，釀10人死亡慘劇，兇手自稱是「非自願獨身」運動一員，認為自己永遠不可能與異性發生關係，並將此狀況歸咎於女性。對此，1名現年60歲的男子投書外媒，以「40歲處男」的親身經驗整理出2大建議，希望能幫助這些受兩性關係所苦的民眾。

60歲男子約瑟夫（化名）投書英國廣播公司（BBC）指出，自己到了40歲還是處男，從未與女性有過進一步的親密關係，他將此狀況歸因自身，認為自己是一個十分害羞且欠缺安全感的人，從求學階段開始便在異性相處方面缺乏自信，因此屢屢避免與異性約會。

惡性循環

約瑟夫坦言，這狀況有如惡性循環，越沒有自信就越拒絕約會，但正因沒有約會，會更無法證明給自己看，自己其實對異性是有吸引力的。

約瑟夫表示，步入社會後前述狀況越來越嚴重，每當遇到心儀的對象，竟不會感到興奮，相反地，第一個反應會是傷心與失落。他說，自己並不是害怕告白被對方拒絕，而是認為對方有權繼續生活而不受他打擾。

危機即轉機

隨著年齡漸長，約瑟夫的情況日益惡化，他在30幾歲時確診罹患憂鬱症，開始去精神科就診，並接受心理治療，沒想到轉機竟由此而生。

心理治療使約瑟夫重拾自信，而抗憂鬱藥物也對他產生作用，兩者讓他克服了自己害羞的性格，其後，他開始與身邊的女性約會，接著發展成一段段愛情，最終，他順利遇到未來的妻子，兩人成婚後共度17年幸福的婚姻生活。

約瑟夫文末對正在經歷類似情況的年輕人跟他們身邊的親友們提出2項建議：

一、切勿低估問題的嚴重性，盡快尋求協助。他說，年輕時若身旁有人點出這些狀況，心高氣傲的他並不會承認這是問題，但若不及早尋求幫助，情況並不會獲得改善，反而會產生惡性循環，鑽牛角尖而無法自行脫困。

二、若發現身邊有朋友從未談戀愛，不要假定這是他們想要的事情，而應該插手幫助他們。他說，這不代表你要直接了當地問他們「為什麼不談戀愛」，而是應該慢慢解釋，告訴他們對約會不安是人之常情，進而慢慢重建自信心。