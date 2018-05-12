結屎面迎中客！ 泰迎賓小姐傳遭開除上警局道歉

迎賓攝影公司老闆帶著這兩名迎賓小姐前往警局向公眾道歉。（圖擷取自泰國網）

2018-05-12 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國兩名迎賓小姐日前因接待中國遊客，被遊客控訴「職業假笑」、「結屎面」，不僅動作粗魯，而且笑容只有在拍照時才會出現，引發中國和泰國網友熱議。這兩名日薪僅約300到400泰銖（291到388元台幣）的迎賓小姐不僅被公司開除，還因此上警局公開向大眾道歉。

綜合媒體報導，本月7日一名中國遊客在臉書上抱怨，稱兩名身穿泰國傳統泰服的迎賓小姐，給中國遊客戴花環時面無表情，且動作相當粗魯，只有在拍照時才露出微笑。引起中國網友批評這種行為是「見錢眼開」，泰國網友則認為此舉嚴重影響泰國觀光形象。

此事引起泰國曼谷旅遊警察局震怒，稱警方絕不姑息敗壞國家旅遊形象的行為。警方介入調查後發現，這兩名迎賓小姐來自同家迎賓攝影公司，主要負責持花環迎接中國遊客。傳出這兩名迎賓小姐已被公司開除，事件相關攝影師及工作人員也被停職7天。

後來，這家迎賓攝影公司老闆帶著這兩名迎賓小姐前往警局向公眾道歉，稱當時因為天氣炎熱，而且每天迎接大量中國遊客讓他們感到非常疲累，沒想到會被拍成影片上傳網路，對社會造成的不良影響，她也表示抱歉。

警局表示，她們只是來警局說明，他們的行為並不違法，並未對她們做出任何懲處。

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