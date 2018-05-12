白宮批中國無理取鬧 崔天凱問：你們對白宮發言人評價如何?

2018-05-12 03:51

〔駐美特派員曹郁芬／華府11日報導〕針對中國民航局要求美國航空公司把台灣列為中國的領土，中國駐美大使崔天凱今天說，任何在中國做生意的企業應該尊重並遵守中國法律，這是國際普遍認同的。

記者詢問中國是否藉此釋出訊息，未來先談政治，再談生意，崔天凱說：「做生意有自己的規矩要遵守, OK?」崔天凱今天應邀在智庫「戰略暨國際研究中心」就美中關係40年發表看法。會後接受媒體採訪時做上述表示。

白宮日前發表聲明批評中國威脅美國民航公司的作法是「歐威爾式的無理取鬧」，崔天凱先是說，他不想評論「某人愚蠢的評論」，之後對白宮發言人開砲，反問媒體說：「你們對白宮發言人的評價如何?」

中國民航局4月25日致函給美國航空在內的國際航空公司，威脅他們如果30天內不改善把台灣列為中國的一部分，會實行懲處。美國白宮、國務院和國會都有強烈反應。

被問到美國航空公司若在期限內沒有改變在網站上將台灣列為中國的一部分，中國會如何處理時，崔天凱則要大家去問中國民航局。

對於劉鶴下週到華府持續美中經貿談判，崔天凱說，如果雙方能有互信就能談得好；如果談得好就能增加互信，這是一個良性循環。美方不需要設下實施新關稅的談判期限，他們可能很快就會解決，但需要美中共同努力。

外傳中國國家主席習近平與南韓總統文在寅可能出席6月12日在新加坡舉行的川金峰會，崔天凱說，他不知道。中方對於去核化的概念跟國際間普遍接受的概念是一致的，沒有含糊之處。是否要把美軍撤出韓半島列入談判，要問美軍有沒有核武?朝鮮半島談判要顧及各方利益，包括中國和日本，所以中方至今仍相信六方會談的必要性。