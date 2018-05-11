美國加州高中校園又傳槍響 傳至少1人受傷送醫

2018-05-11 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州棕櫚谷一所高中傳出槍擊案，當局證實有相關事件，並傳出有至少1人中槍受傷，事發後不久也有一名男子落網。

綜合外媒報導，位在加州棕櫚谷的高地高中（Highland High School），在當地時間早上7點05分（台灣時間11日晚上10點05分），傳出有一名男子在校園裡開槍，洛杉磯郡副局長摩爾（Charles Moore）向CNN證實此事，但暫時無法對詳情做出說明，也並未提到是否有人傷亡。《NBC》報導則提到，有消防人員表示，至少1人被送往醫院救治。

有一名受訪者說，他才剛載2個弟弟到學校下車，沒想到幾分鐘後就接到校園中傳出槍響的消息，事發後校方也已經緊急疏散學生及封鎖學校，鄰近的幾所學校也已宣布暫時關閉。

事發後不久，有一名當地的消防官員表示，1名男性嫌犯已在帕姆代爾（Palmdale）的雜貨店附近被警方拘捕。

WATCH: Massive law enforcement response outside Highland HS after man with a gun reported on campus https://t.co/Pl44CtQoBm pic.twitter.com/xED7TrNdXj — CBS Los Angeles （@CBSLA） 2018年5月11日

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available. — LA County Sheriff's （@LASDHQ） 2018年5月11日