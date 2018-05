美國加州高中校園又傳槍響 傳至少1人受傷送醫

2018-05-11 23:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州棕櫚谷一所高中傳出槍擊案,當局證實有相關事件,並傳出有至少1人中槍受傷,事發後不久也有一名男子落網。

綜合外媒報導,位在加州棕櫚谷的高地高中(Highland High School),在當地時間早上7點05分(台灣時間11日晚上10點05分),傳出有一名男子在校園裡開槍,洛杉磯郡副局長摩爾(Charles Moore)向CNN證實此事,但暫時無法對詳情做出說明,也並未提到是否有人傷亡。《NBC》報導則提到,有消防人員表示,至少1人被送往醫院救治。

有一名受訪者說,他才剛載2個弟弟到學校下車,沒想到幾分鐘後就接到校園中傳出槍響的消息,事發後校方也已經緊急疏散學生及封鎖學校,鄰近的幾所學校也已宣布暫時關閉。

事發後不久,有一名當地的消防官員表示,1名男性嫌犯已在帕姆代爾(Palmdale)的雜貨店附近被警方拘捕。

WATCH: Massive law enforcement response outside Highland HS after man with a gun reported on campus https://t.co/Pl44CtQoBm pic.twitter.com/xED7TrNdXj

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.