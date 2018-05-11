愛國有嘻哈！在美中國留學生 用嘻哈嗆華裔教授

最近有個在美中國留學生用嘻哈嘲諷大學兩位華裔教授「崇洋媚外、數典忘祖」，歌曲MV在網路上也引來兩極反應，賓州州立大學呼籲同學及網友，以理性對待相關事件。圖為王伊凡。（圖擷取自YouTube影片）

2018-05-11 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方先前在國內打壓嘻哈，不過，最近有個在美的中國留學生用嘻哈嘲諷兩位華裔教授「崇洋媚外、數典忘祖」，歌曲MV在網路上也引來兩極反應，賓州州立大學呼籲同學及網友以理性對待相關事件。

據《BBC》報導，在美國賓州州立大學一場由中國學生主辦的元宵晚會上，中國留學生王伊凡受邀即興饒舌一段，而表演中出現「中國學生的晚會辦的這麼強這麼大，遲早有一天讓美國人叫我們爸爸」的歌詞。

雖然現場觀眾反應熱烈，但這樣的歌詞卻引來部分教授的不滿，兩位華裔教授寫了譴責信，寄給活動主辦單位，對王伊凡當天的歌詞表達不滿，希望學生會對王伊凡進行訓導，以防這類事件再次發生。

不過，針對這些指責，王伊凡隨後又創作了一首MV《中國爸爸》來諷刺，他直接點名兩名老師，用四川話痛罵兩人和「所有心向美國的人」是「狗漢奸」、「龜兒子」。

事後兩位教授回應，「忙著研究大腦修復技術，希望造福全人類，沒有空理會他。」；而學方說，王伊凡已非賓州州立大學的註冊學生，言行並不代表該校的華人學生，更無法代表學校的中國學生聯合會；而王伊凡所創作的《中國爸爸》，攻擊學校兩名華裔教授，呼籲同學及網友以理性對待有關事件，校方重申，他們的堅持「無論哪個國家哪種文化，相互交流都要以相互尊重為前提。」。

雖然這個MV的發布平台網易雲音樂的留言是一面倒的支持，但YouTube下的留言卻是大量的冷嘲熱諷；有網友說，「好奇美國留學生在中國說美國是爹，還能不能活著出中國」，「既然如此厭惡美國，那麼為何不現在就回去中國」。

有網友稱，王伊凡在賓州州立大學念了6年，換過了主修科，最終因為成績過不了關而拿不到學位，這首歌可能是他的洩憤之作；但王伊凡說，他在賓州州立大學念到三年級，發現自己最愛的還是音樂，接下來會到紐約從事饒舌表演，希望與一些志同道合的人組成饒舌團體，「其實我很想回去，也肯定會回去的」。