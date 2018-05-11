香港恐怖電梯意外 婦人腳被夾住墜槽底身亡

2018-05-11 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日下午，香港一棟大樓上水名都巴黎閣傳出電梯意外，一名住在7樓的64歲婦人，今日出門走進電梯時，右腳被外門夾住，但電梯繼續向上移動，之後門突然打開，導致該名住戶直接墜落槽底。下午3點左右，保全人員發現槽底倒臥一名女性，通報警方，消防員及救護人員趕至現場後，證實婦人已經身亡。

綜合港媒報導，25層高的住宅大樓上水名都巴黎閣今傳出電梯意外，一名居住在7樓的64歲女性住戶，中午出門搭電梯時，右腳遭電梯外門夾住，但電梯卻繼續爬升，之後門突然打開，女住戶便跌落電梯槽底。報導指出，早上7點時電梯還能正常運作，直到中午12點，電梯傳出巨大聲響後便故障無法使用，保安通知維修人員前來處理，不料打開電梯門卻驚見一名女子倒臥在電梯槽底。

警方在下午3點許獲報，消防員及救護員到場後，證實女子已傷重身亡，趕至現場了解情形的死者家屬情緒相當激動。死者散落在現場的物品由警方撿走，案件仍在調查中。

據報導，多名大樓住戶表示，之前電梯就經常出現問題，像是運作時晃動並急墜數樓層、經常傳出雜音、電梯錯位等。此棟住戶指出電梯一個月大概會維修一到兩次，更有大廈其他棟樓的住戶表示，他們的電梯一星期至少壞一兩次。

事發後，大樓管理處貼出公告，為檢查機房，大樓內所有的電梯暫停使用，直到確認電梯可以安全運作之前，住戶上下樓需使用樓梯。