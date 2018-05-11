今年第3枚！香港又見二戰未爆彈 疏散約1200人

香港地鐵工地發現二戰未爆彈，炸彈處理專家判定為美國製造，為二戰時期由美英盟軍所投下。（法新社）

2018-05-11 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港繼一月挖出未爆彈後，昨（10）日再次驚見今年第3枚二戰時期大型未爆彈！炸彈在一處建築工地被發現，當局立刻疏散周圍地區約1200人，執行拆除作業。

綜合媒體報導，香港地鐵灣仔站沙中線工地，昨日下午在挖掘地道時發現這顆炸彈，經研判為美式空投炸彈ANM65，長約145公分、寬約45公分、直徑達45公分，重達450公斤，其尾端引爆管已碎裂，為二戰時期盟軍所投下的遺跡，與一月在相同地點發現的另外兩枚未爆彈同款，若依此推估，它已埋藏地下逾70年之久。

與前兩枚炸彈不同的是，這顆炸彈被發現時，呈現直立狀，約三分之二的彈體埋入地底，不易拆除。首先需清除水泥，找到引信位置，但一方面又得提防土石崩落，以防砲彈跌落壓死拆彈專家。

警方也因此將道路封鎖，多條巴士路線被迫改道，同時並疏散灣仔區商家、餐廳、酒吧和辦公室約1200人，且來往尖沙咀與灣仔碼頭的渡輪也暫停服務。較特別的是，據俄國國家通訊社《塔斯社》報導，同樣位於工地附近的俄國駐香港領事館，也疏散了公司員工。

所幸未爆彈在中午拆除完畢，完成這項持續達20個小時的任務，比預計完成時間快了4至6小時。

二戰期間，日本和盟軍在香港激戰，香港於1941年被日軍攻陷佔領，成為美英盟軍轟炸的目標之一，也因此在地底留下不少的「戰爭遺物」，致使當地發現二戰未爆彈的情況時有所聞。據《南華早報》報導，歷史學家伊恩奎（Ian Quinn）表示，美國軍隊在二戰期間向香港投擲約4000枚炸彈，其中有約30％的炸彈現仍未引爆。