涉姦殺空姐 「滴滴」司機尚未落網 網批：真的很扯

2018-05-11 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前傳出一名空姐在搭乘「滴滴」共乘車時，遭司機持刀殺害，事後「滴滴」雖懸賞100萬人民幣（約470萬台幣），凶嫌卻至今仍未落網。有資深媒體人質疑，中國目前雖號稱是監控機制最強的國家，但「真正需要抓人的時候，竟然硬是抓不到」，這名媒體人也感慨，受害者「明天都要頭七了呀」。中國官媒則是在官方微博批評「滴滴出行」，質問「平台該擔何責？」

中國海南航空旗下祥鵬航空一名21歲的李姓空姐，於本月5日深夜在搭乘「滴滴出行」共乘車準備前往搭乘火車回山東濟南時，不過空姐當晚曾以微信向友人抱怨「碰到變態司機」，並指司機說她「長得特別美，特別想親我一口」，且還曾與友人通話，不料之後竟就此失聯。警方7日獲報介入調查後，於8日發現身中多刀慘死的李女遺體。李女父親透露，女兒被發現時，下半身赤裸身上還留有精液，全身被砍20多刀，疑似遭性侵殺害，盼當局能盡快逮捕兇手。

警方也指出，指犯案的凶嫌是隨身帶著刀的27歲司機劉振華，於作案後跳河逃逸，有可能已經溺死。事後滴滴公司也發表聲明，對李女遭到殺害一事感到悲痛與愧疚，除向家屬致歉也公布劉振華的相關個資，並懸賞470萬台幣要找到凶嫌。

資深財經媒體人胡采蘋今日在臉書發文指出，中國雖然號稱是監控機制最強的國家，但自5日至今卻依然沒抓到疑兇，儘管兇嫌的照片、身分、家庭甚至女友都已經被人肉殆盡，但讓她比較驚訝的是，到「真正需要抓人的時候，說起來奇怪，竟然硬是抓不到。」

胡采蘋舉例，她的一名朋友在4年前曾捲入一樁政治事件，當時逃到另一個朋友家，手機沒帶在身上，結果只是打開筆記型電腦上了一下網，半小時不到北京公安就上門抓人了。而空姐遇害的新聞傳開後，也有不少網民向劉的支付寶帳號轉帳，順便丟訊息痛罵他，想誘使疑兇使用支付寶，以便警方追蹤其行蹤。但眼見明日就是受害空姐的頭七了，疑兇依然還沒被找到。

該文PO出後也讓其他網友在底下留言表示「此事真的很扯」，甚至提醒胡采蘋「突然覺得你該小心點」，也有人質疑「是不是要兇嫌有顛覆國家的行為才會被抓啊」、「兇手難道有強大的背景？」，不過也有網友表示「猜測妳被抓的朋友本來就在監控名單中 ，那司機沒前科就不好找了」、「一個合理的抓不到人原因是他有同伙，那個提供日用的人。至於那個支付寶的使用，可以用fake gps app 來騙系統它的定位位置，同時使用 vpn 來隱藏它的 真實 ip 位置，並且用由同伙來消費它。」

這起事件引發外界議論後，在微博上也有一些網友分享搭乘滴滴的恐怖經歷，讓許多網友在撻伐滴滴之餘，也直呼不敢再叫滴滴打車了。中國官媒則是在官方微博批評「滴滴出行」，嗆「在緝捕兇手的同時更該追問，網約車司機頻頻犯事，平台該擔何責？」