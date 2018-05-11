海水溫度若再上升 科學家：北極熊將於本世紀滅絕

科學家指出，若海水溫度持續上升，北極熊恐於2100年滅絕。（歐新社）

2018-05-11 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕科學家日前研究指出，若海水溫度持續上升，多數海洋生物將會消失，並使海洋食物鏈發生劇烈改變，而北極熊也將在2100年滅絕。

綜合外媒報導，北卡羅來納那大學（North Carolina State University）和佛羅里達理工學院（Florida Institute of Technology）共同研究表示，若海水溫度以攝氏2.8度升幅持續上升，西元2100年恐導致眾多海洋生物無法承受而滅絕。

科學家阿洛森（Richard Aronson）更指出，暖化將威脅極地生態系統，包含北極熊和企鵝等指標性動物。

研究人員說明，海洋保護區已失去保護作用，難以抵擋全球暖化造成的衝擊，佛羅里達群島國家的海洋保護區內，已有大量珊瑚因高溫引起白化與疾病。此外，暖化導致海水氧濃度下降，將不再適合多數物種棲息。

全球目前有8236個海洋保護區，卻不到海洋總面積的4%，若溫室氣體持續排放導致海水溫度上升，現有的保護措施恐在2100年失效。

阿洛森表示，溫室氣體捕捉的熱，有9成都是被海水給吸收，南北極的野生動物將最先受到威脅。