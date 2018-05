如果「川金會」破局？ 川普：那就這樣吧！

2018-05-11 13:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確定將在6月12日於新加坡,和北韓領袖金正恩舉行「川金會」,國際皆注目「川金會」如何處理北韓無核化議題。而對於「川金會」能否成功達成協議,川普表示,如果失敗的話「那就這樣吧!」。

綜合外電報導,美國總統川普10日在印第安納州的共和黨造勢晚會上,談及將於6月12日舉行的「川金會」。川普說,「我認為(川金會)會非常成功,而我的態度是,如果失敗,那就這樣吧。如果失敗,就失敗了」。

川普表示,這種態度才能避免美國和北韓在談判上,「犯下和簽署伊朗核協議一樣的錯誤」。川普曾批評,伊朗核協議無法阻止伊朗繼續測試核彈道導彈。

歐巴馬政府曾在2016年花了17億美元(約新台幣500億),和伊朗交換被囚禁的5名美國公民,而這次3位從北韓獲釋的韓裔美國公民在10日成功歸國,川普表示,「北韓沒有拿到錢,而其他人(伊朗)卻得到18億美元(疑為川普口誤),你們相信嗎?」。

川普更指出,許多「假新聞」批評自己對北韓的態度會引發核戰,但川普回應,「你們知道甚麼會讓你們陷入核戰和其他戰爭嗎?軟弱,就是軟弱」。川普則在10日於推特上表示,他認為「川金會」將會是世界和平上「非常特別的時刻」。

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!