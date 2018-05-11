如果「川金會」破局？ 川普：那就這樣吧！

2018-05-11 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確定將在6月12日於新加坡，和北韓領袖金正恩舉行「川金會」，國際皆注目「川金會」如何處理北韓無核化議題。而對於「川金會」能否成功達成協議，川普表示，如果失敗的話「那就這樣吧！」。

綜合外電報導，美國總統川普10日在印第安納州的共和黨造勢晚會上，談及將於6月12日舉行的「川金會」。川普說，「我認為（川金會）會非常成功，而我的態度是，如果失敗，那就這樣吧。如果失敗，就失敗了」。

川普表示，這種態度才能避免美國和北韓在談判上，「犯下和簽署伊朗核協議一樣的錯誤」。川普曾批評，伊朗核協議無法阻止伊朗繼續測試核彈道導彈。

歐巴馬政府曾在2016年花了17億美元（約新台幣500億），和伊朗交換被囚禁的5名美國公民，而這次3位從北韓獲釋的韓裔美國公民在10日成功歸國，川普表示，「北韓沒有拿到錢，而其他人（伊朗）卻得到18億美元（疑為川普口誤），你們相信嗎？」。

川普更指出，許多「假新聞」批評自己對北韓的態度會引發核戰，但川普回應，「你們知道甚麼會讓你們陷入核戰和其他戰爭嗎？軟弱，就是軟弱」。川普則在10日於推特上表示，他認為「川金會」將會是世界和平上「非常特別的時刻」。