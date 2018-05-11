11年來第14起！ 加拿大驚見人類殘肢 竟全都穿著跑鞋

加拿大加比奧拉島日前發現人類殘肢，離奇的是，加拿大過去11年也曾有13起類似案件的紀錄。（圖擷自《Google Map》）

2018-05-11 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大卑詩省加比奧拉島（Gabriola Island）6日驚見1隻人腳卡在岸邊木頭堆中，而這也是2007年來撿獲的第14隻殘肢，且全部都穿著運動鞋。外界推測，可能和2004年的海嘯或其他天災有關，也有人認為這是犯罪組織所為。

綜合外媒報導，1名男子日前沿著加比奧拉島的海灘散步，沒想到竟發現1隻斷掉的人腳穿著登山鞋卡在木頭堆中。而其實這不是卑詩省第一次出現殘肢，11年以來已有13起紀錄。

去年12月，一名男子在溫哥華遛狗，他的寵物便發現一左腿的腓骨與脛骨套在白色的襪子中，經警方鑑定，這隻腳是一名華盛頓州79歲的男子。離奇的是，過去所有被發現的殘肢都穿著跑鞋，讓外界不斷猜測是否為連環殺人犯所致。但據了解，這些殘肢都沒有明顯外傷，可以推斷不是自殺就是意外死亡，雙腳也在分解過程中自然分開，驗屍官也排除謀殺。

目前有8隻腳已經確定死者身分。而當地驗屍官麥克林托克（Barb McLintock）指出，這些跑鞋都由輕量且耐用的材質製成，可以保護腳免於分解，又能浮動到岸邊。目前警方正與當地法醫鑑定機構卻認最新遺體身分。