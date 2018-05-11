共乘司機殺害21歲空姐 「滴滴」道歉、承認需負責

中國1空姊日前遭「滴滴出行」共乘車司機殺害，「滴滴出行」為此發表道歉，表示有責任維護乘客安危。（路透）

2018-05-11 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大叫車平台「滴滴出行」日前發生殺人案，1位21歲空姐遭滴滴司機殺害，引起民眾質疑搭乘「滴滴出行」的安全。「滴滴出行」則對此發表道歉聲明，表示有責任維護乘客安全。

《路透》10日報導，中國1位空姐在本月4日搭乘「滴滴」共乘車，但遭司機持刀搶劫殺害，身中10多刀死亡，該空姐遇害前還以微信向友人抱怨「碰到變態司機」。此案引起中國網路熱議「滴滴」叫車的安全性。有網友指出，「滴滴需要加強內部監督，不然誰來確保用戶安全搭車？」。

「滴滴出行」則在10日發表聲明，表示對空姐遇害案感到「悲痛和遺憾」，也已對空姐的家屬道歉。「滴滴出行」稱，「我們需要加強贏得用戶的信任，也需要對用戶的搭車安全負責」。目前行兇兇手還未落網，而2016年深圳也有女教師遭「滴滴」司機殺害。

《路透》指出，「滴滴出行」在中國擁有超過4.5億用戶，為全球最大叫車平台，其載客次數在2017年超過74億次，幾乎是優步（Uber）的兩倍，但空姐遇害案可能影響「滴滴出行」在海外市場對抗優步（Uber）的競爭力。優步則在2016年將其中國業務出售給「滴滴出行」，以換取「滴滴出行」17.5%股權，「滴滴」則相對投資優步10億美元（約新台幣297億元）。

遇害的21歲空姐。（圖片擷取自澎拜新聞）