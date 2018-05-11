川普金正恩將見面 前國務卿萊斯有三提醒

2018-05-11 03:00

〔中央社〕美國前國務卿萊斯今天說，美國總統川普與北韓領導人金正恩將見面，會前準備工作「相當不錯」，但她提醒川普仍要步步小心，北韓是殘暴政權，信用不良，有歷史紀錄。

川普（Donald Trump）今天凌晨親赴安德魯空軍基地迎接遭北韓關押的3名美國人質後，上午透過個人推特宣布「川金會」定6月12日在新加坡舉行，這也將是美國總統與北韓領導人首次的面對面接觸。

萊斯（Condoleezza Rice）在前總統小布希執政時擔任國務卿，曾在「六方會談」過程中和北韓打交道，她今天接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時則說，第一時間聽聞川普接受金正恩的邀請要見面，她第一個想法其實是：「老天爺啊，他（川普）在做什麼？」

但她後來想想，「既然（過去）的方法都沒效，何不姑且一試」？

她認為，目前看來，會前的鋪陳工作做得「相當不錯」，但也不忘給川普政府三個提醒。

她說，第一、北韓的信用不良有歷史紀錄，北韓過去受制裁後會上談判桌，但換到制裁鬆綁後就毀棄承諾，這點要注意。

第二、在朝鮮半島問題上、美國對其他國家的利益必須有非常清楚的認知與意識，她別提到日本在這議題上有重大關切，「不要很快就想著要撤除美軍」。她說，駐韓美軍的存在不只是穩定朝鮮半島的局勢，也是整個區域的的安定力量。

萊斯指出，第三是絕對不要忘了北韓政權的本質，這是個幾個月前還曾殺害美國人的政權，金正恩也在馬來西亞暗殺了自己同父異母的兄長金正男，對保護金正男的中國來說，北韓也是在傳遞訊息給中國。

除了萊斯的提醒，對川普在3名美國人質返家後對金正恩表達感謝的態度，美國輿論也出現質疑聲浪。

前國務院發言人柯比（John Kirby）就在有線電視新聞網（CNN）節目中指出，北韓獨裁政權的「人質外交」是不對的、殘暴的，平壤本就該釋放3位美國公民，金正恩的作為不值得川普以總統之尊讚賞或感謝。

柯比是前總統歐巴馬時代的國務院發言人，他還指出，歐巴馬政府過去也有救出人質的經驗，但不會對北韓有這麼高的評價。他也不認同川普說北韓是提早釋放人質、釋出善意。

他強調，樂見美國人質返家的好消息，但這不代表「川金會」一定成功，美國和北韓對「非核化」的標準一直有不同看法，北韓能否達成美國要求的非核化，才是真正考驗。（編輯：林治平）