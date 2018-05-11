日本「民進黨」更名「國民黨」 英文簡寫「DPP」？

日本民進黨與希望之黨部分成員合併更名為「國民民主黨」，參議員大塚耕平（左）與眾議員玉木雄一郎（中）擔任共同代表。（取自產經新聞）

2018-05-11 00:13

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本民進黨與希望之黨部分成員在七日正式合併，更名為「國民民主黨」簡稱「國民黨」。前希望之黨的成員長島昭久在推特發文表示接到台灣友人抗議「也不想想民進黨曾受過國民黨多少的打壓」，日本民進黨更名為國民黨也就罷了，黨名的英文簡寫「DPFP」卻跟民進黨的「DPP」相近。

日本民進黨是在2016年3月由「民主黨」合併「維新之黨」更名而來，當初命名為「民進黨」曾在台灣引起不小的話題。民進黨去年9月眾院大選前分裂，一派人馬投效東京都知事小池百合子成立的「希望之黨」，另一派人馬則隨枝野幸男出走另組「立憲民主黨」。

由於民進黨領有巨額的政黨補助金黨產達上百億日圓，所以政黨雖然分崩離析但並未消滅，加上希望之黨並未在大選中發揮預期的效益，選後黨內部分成員打算吃回頭草。

希望之黨七日正式解散，眾議員玉木雄一郎組成只有一天壽命的「國民黨」，參議員松澤文成則帶領留下的黨員重組新的希望之黨。解散重組新政黨的用意是為了平分今年高逾三十億圓的政黨補助金。

玉木的國民黨隨後馬上與民進黨合併更名為「國民民主黨」，民進黨的黨名也宣告走入歷史。短短兩年多的時間，幾乎是同一批政治人物，名稱從民進黨變成國民黨，變來變去的結果，唯一不變的是他們的在野身分。

日本民進黨的英文名稱為「The Democratic Party，DP」改名為國民民主黨「Democratic Party For the People，DPFP」，長島昭久推文一度以為簡寫是和台灣民進黨相同的「DPP」大罵「開什麼玩笑」，後來有網友澄清是「DPFP」，不過這還是引來了其他網友連結PIKO太郎的「PPAP」動畫，狠狠地酸了一頓這個新的「國民黨」。

日本國民黨目前有眾參議員62人參加，但以原有民進黨加希望之黨的眾參議員人數107人計算，約有4成不參加，其中不乏岡田克也、野田佳彥、玄葉光一郎、細野豪志、長島昭久、樽床伸二等「大咖」。國民黨雖然成為僅次於「立憲民主黨」的第二大在野黨，但「二軍」色彩濃厚，能否經得起下次大選的考驗還是未知數。