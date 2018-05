2018-05-10 23:03

〔即時新聞/綜合報導〕今(9)天稍早有南韓高官透露「川金會」將於6月13日在新加坡舉辦,今晚川普在推特發文:「我們將於6月12日在新加坡舉行」。

台灣時間今晚10點37分許,川普在推特發文,稱他與北韓領導人金正恩期待這次會晤,並宣布於6月12日在新加坡舉行。

川普也表示,他們努力讓兩國會談變成一個世界和平的特殊時刻。

至於川普所說的6月12日若為美東時間?則可能與南韓高官透露「川金會」將於6月13日在新加坡舉辦的說法不謀而合。

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!