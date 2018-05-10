美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

2018-05-10 22:06

〔中央社〕中國要求美國在內的航空公司不得將台灣標註為國家，引發白宮罕見重批。美國脫口秀搭時事熱潮，嘲諷中國社會信用管理制度和監控系統，一中政策和台灣都成為話題，令人發噱。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「深夜秀」（The Late Show）主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）坐上主持桌總是妙語如珠。他8日在節目中大酸中國的社會信用管理制度和無處不在的監視網。

他說：「（中國）宣稱為了淨化社會...中國，如果你想要淨化什麼，也許先從淨化空氣著手。」

接下來，史蒂芬柯貝爾大略描述中國的社會信用管理制度，以及所布建的監控系統，說可讓國家當局透過人臉辨識科技，在民眾從事「不可靠的」行為時指認其身分。

然後他說要跟中國觀眾說些話，現場立刻切換到另一個角度的攝影機，螢幕上則出現中文和中國地圖。

與此同時，螢幕正下方出現叫做「中國政府的史蒂芬柯貝爾社會評分」（China Government Stephen Colbert Social Score）的計分器。

當他說，「受到政府嚴苛掌控的壓迫制度通向黑暗、黑暗道路」的同時，起始分數為1000的評分迅雷不及掩耳地降到900多分。

試圖挽救分數的史蒂芬柯貝爾於是開始說中國的好話，甚至還說：「聽我說，我們編劇也是中國人。」語畢，一名叫做詹姆斯（James）的東方人面孔年輕男性被從主持人桌子底下拉出來。

沒想到詹姆斯說：「史蒂芬，其實我是台灣人。」只見史蒂芬柯貝爾的社會評分立刻從900多變成零。

史蒂芬柯貝爾見狀大呼：「該死，詹姆斯，你知道本節目奉行一中政策，這下你害我要淨化了。」