美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

2018-05-10 22:06

〔中央社〕中國要求美國在內的航空公司不得將台灣標註為國家，引發白宮罕見重批。美國脫口秀搭時事熱潮，嘲諷中國社會信用管理制度和監控系統，一中政策和台灣都成為話題，令人發噱。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「深夜秀」（The Late Show）主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）坐上主持桌總是妙語如珠。他8日在節目中大酸中國的社會信用管理制度和無處不在的監視網。

他說：「（中國）宣稱為了淨化社會...中國，如果你想要淨化什麼，也許先從淨化空氣著手。」

接下來，史蒂芬柯貝爾大略描述中國的社會信用管理制度，以及所布建的監控系統，說可讓國家當局透過人臉辨識科技，在民眾從事「不可靠的」行為時指認其身分。

然後他說要跟中國觀眾說些話，現場立刻切換到另一個角度的攝影機，螢幕上則出現中文和中國地圖。

與此同時，螢幕正下方出現叫做「中國政府的史蒂芬柯貝爾社會評分」（China Government Stephen Colbert Social Score）的計分器。

當他說，「受到政府嚴苛掌控的壓迫制度通向黑暗、黑暗道路」的同時，起始分數為1000的評分迅雷不及掩耳地降到900多分。

試圖挽救分數的史蒂芬柯貝爾於是開始說中國的好話，甚至還說：「聽我說，我們編劇也是中國人。」語畢，一名叫做詹姆斯（James）的東方人面孔年輕男性被從主持人桌子底下拉出來。

沒想到詹姆斯說：「史蒂芬，其實我是台灣人。」只見史蒂芬柯貝爾的社會評分立刻從900多變成零。

史蒂芬柯貝爾見狀大呼：「該死，詹姆斯，你知道本節目奉行一中政策，這下你害我要淨化了。」

  • 美國CBS節目「深夜秀」主持人史蒂芬柯貝爾大酸中國的社會信用管理制度和無處不在的監視網，節目中在螢幕正下方出現叫做「中國政府的史蒂芬柯貝爾社會評分」的計分器，當他說到，受到政府嚴苛掌控的壓迫制度通向黑暗、黑暗道路」的同時，起始分數為1000的評分迅雷不及掩耳地降到900多分。。（圖擷自YouTube）

    美國CBS節目「深夜秀」主持人史蒂芬柯貝爾大酸中國的社會信用管理制度和無處不在的監視網，節目中在螢幕正下方出現叫做「中國政府的史蒂芬柯貝爾社會評分」的計分器，當他說到，受到政府嚴苛掌控的壓迫制度通向黑暗、黑暗道路」的同時，起始分數為1000的評分迅雷不及掩耳地降到900多分。。（圖擷自YouTube）

  • 一名叫做詹姆斯的東方人面孔年輕男性被從主持人桌子底下拉出來，結果當詹姆斯說：「史蒂芬，其實我是台灣人」時，只見史蒂芬柯貝爾的社會評分立刻從900多變成零。（圖擷自YouTube）

    一名叫做詹姆斯的東方人面孔年輕男性被從主持人桌子底下拉出來，結果當詹姆斯說：「史蒂芬，其實我是台灣人」時，只見史蒂芬柯貝爾的社會評分立刻從900多變成零。（圖擷自YouTube）

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