實驗室就能產鑽？科學家「養出」1克拉鑽只要幾天

鑽石一直以來都被認為是價值高、昂貴的商品，但英國科學家宣稱，只需要幾天的時間，就能在實驗室裡「養」出一顆1克拉鑽石。（法新社）

2018-05-10 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕鑽石一直以來都被認為是價值高、昂貴的商品，不過英國科學家最近聲稱，他們只要花幾天的時間就能在實驗室「養」出一顆1克拉鑽石，而且看上去跟一般鑽石幾乎沒區別。

綜合報導指出，英國卡迪夫大學（Cardiff University）的研究團隊表示，他們只要幾天的時間就可以在實驗室裡面培養鑽石。而且科學家在實驗室培養出的鑽石不但與自然產生的鑽石幾乎沒區別，質地還比較純淨，1兆粒原子裡可能只有1粒有雜質，也對大自然更友善。

其實近年來，就已經有些珠寶商在建立鑽石實驗室，但由於受到技術限制，一顆1克拉的鑽石仍需要6到10個星期才能養成，但這次卡迪夫大學研究團隊卻將鑽石培養時間縮短到只要幾天。另外，因為人造鑽石不需要開採成本，所以在市場上的價格可以比天然鑽便宜20%左右。

不過鑽石生產商協會（Diamond Producers Association）首席執行長雷伯海爾（Jean-Marc Lieberherr）卻不認為天然鑽石能被替代，他認為天然鑽石帶有金錢上和情感上的價值，而人造鑽則只是沒有內在價值的複製品而已。