馬哈地就職大馬首相前 王宮突打臉：今天不辦典禮

馬國大選結束，高齡92歲的馬哈地贏得勝利，成為準首相，原預計在今（10）日天黑前宣誓就職，但王宮卻對外說，今天不會舉辦就職典職。（美聯社）

2018-05-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞大選結束，高齡92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）贏得勝利，成為準首相，原預計在今（10）日天黑前宣誓就職，王宮卻對外說，今天不會有就職典禮。

綜合外媒報導，大馬準首相馬哈地對此表示，就職首相一事有相當的「急迫性」，原因在於直到自己正式成為首相前，馬來西亞會一直處於無政府狀態，因此，國王並須依循人民的決定，在天黑前宣布自己就職大馬首相；大馬王宮則說，10日並不會替馬哈地舉辦宣誓就職典禮。

對於就任被耽誤之事，有大馬國內政治評論員說，馬哈地的聯合政府有被提出程序合法性的質疑；也有政界人士憂心，大選失利的前首相納吉．阿都．拉薩（Najib bin Abdul Razak）運用影響力，將國王拉到同陣線，彼此交換利益，才導致現在這個場面。

有在場的媒體得到消息，今天未能如期舉行的新任首相就職典禮，不過會在明（11）日舉辦，但這項消息並沒有得到大馬王宮人員證實，目前準首相馬哈地的擁護者依舊希望國王能順應民意，盡早結束國家空轉狀態。