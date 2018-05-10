「秒臭臉」遭諷見錢眼開 日薪291元迎賓小姐遭開除

一名泰國迎賓小姐日前在接待中國遊客時，被爆甜美笑容只有在拍照時短暫幾秒才出現，其他時間都在「結屎面」，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

2018-05-10 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕一名泰國迎賓小姐日前在接待中國遊客時，被爆甜美笑容只有在拍照時短暫幾秒才出現，其他時間都在「結屎面」，引發網路熱議，但有外媒消息指出，在消息傳開後，這名迎賓小姐已遭開除，且同單位的其他迎賓小姐及攝影師也都被迫暫停工作一週。

近日網路流傳一段於泰國拍攝的影片，一名身穿傳統泰服的迎賓小姐在與遊客拍照時會「極速變臉」，除了合照時會露出甜美笑容，其他時候都擺出一臉不耐煩的模樣，甚至被控幫遊客戴上祝福花環時非常粗魯，有些中國網友甚至批評是「見錢眼開」，還有泰國網友則是質疑影片中女子的行為已嚴重影響泰國的旅遊形象，令人感到羞愧。

雖然也有網友表示「遊客只當她是紙牌公仔，拍照後沒有說過一句謝謝呢」、「試過這工作就知道！每天頂著太陽工作，且與遊客說話又聽不懂，還要成天抬手拜拜，且遊客巴士不只一輛是一輛接一輛。是相當辛苦的」，但有中國媒體消息指出，這名日薪才300到400泰銖（約291到388元台幣）的迎賓小姐網路惹議後已遭開除，且同單位的其他迎賓小姐和攝影師也遭波及，全部被迫暫停工作7天，希望盡快平息這件事情的負面影響。